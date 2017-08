Maintenant que j'y pense, Tekken 7 possède de loin le plus mauvais Online/netcode de tout les jeux que j'ai fait sur PS4. Pour ceux qui ont le jeu qu'en pensez vous?PS: Je ne peux parler pour Xbox One je n'est pas la console, mais si des joueurs ont un avis à donner la dessus vous êtes bienvenu.

posted the 08/15/2017 at 02:24 PM by foxstep