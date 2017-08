« Enfin, les shaders des circuits ont également reçu un upgrade, encore une fois grâce à la conception intelligente du hardware de la PlayStation 4 Pro. Les opérations compressées en 16bits, qui sont uniques à la PS4 Pro au niveau des consoles, nous ont offert un outil très puissant pour améliorer ces shaders, nous permettant d’optimiser l’occupation de l’unité centrale et de réduire le nombre total d’instructions«

Les développeurs de Codemasters entendent bien faire de leur nouveau jeu de formule 1 un étalon graphique et n’hésitent pas à utiliser toute la puissance des consoles Mid-Gen mise à leur disposition, parmi lesquelles la PlayStation 4 Pro.Nous vous parlions justement il y a peu de la fonctionnalitépropre à la PlayStation 4 Pro, qui permet au GPU de faire deux opérations 16 bits au lieu d’une seule 32 bits, doublant potentiellement la puissance de la machine pour combler l’écart avec la Xbox One X.Et bien les petits gars de Codemasters ont décidé d’utiliser cette fonction, notamment pour les shaders, ce qui a permis de désengorger le processeur et d’offrir: de la 4K à 60fps constant pour leur F1 2017!Attention cependant, il s’agit de 4K Checkerboard, donc non native, mais le fait que les devs commencent à utiliser le RPM ne peut qu’être une bonne nouvelle pour les possesseurs de la PlayStation 4 Pro.D’ailleurs, le studio nous explique au sujet des améliorations de la PS4 Pro:Bref, on risque d’entendre de plus en plus parler de ces RPM, notamment maintenant que les premières cartes graphiques PC intégrant cette fonction débarquent sur le marché, et cela ne pourra faire que grand bien à la PlayStation 4 Pro