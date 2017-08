Voici une Information autour du jeu Agents of Mayhem :Les tests tombent. Voici les notes obtenues par le jeu :- Arcade Sushi : 90/100- IGN Italia : 85/100- Eurogamer Italy : 80/100- Twinfinite : 80/100- GamesRadar+ : 80/100- Game Informer : 80/100- Push Square : 80/100- God is a Geek : 80/100- Everyeye.it : 75/100- SpazioGames : 75/100- DualShockers : 75/100- IGN : 71/100- LaPS4 : 70/100- Hobby Consolas : 70/100- IGN Spain : 70/100- M3 : 70/100- Destructoid : 70/100- Attack of the Fanboy : 70/100- Hardcore Gamer : 70/100- XGN : 70/100- PlayStation LifeStyle : 65/100- JeuxActu : 60/100- Gamer.no : 60/100- Metro GameCentral : 50/100- Trusted Reviews : 50/100- TheSixthAxis : 50/100- CGMagazine : 50/100- Stevivor : 50/100- GameSpot : 40/100Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Les notes ne sont donc pas extraordinaires.Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 18 août prochain, soit ce vendredi…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/agents-of-mayhem/critic-reviews