Mais que c'est bon, sans déconner. Certains diront que c'est peut-être un peu triste de devoir se tourner vers le trip rétro / hommage pour avoir enfin un vrai bon Sonic, que ce sont encore et toujours les même foutus niveaux (green hill, chemical plant, etc...).Mais rien à fiche. Poudre de perlimpinpin. Covfefe, les mecs. SONIC MANIA IS THE REAL SH... GUYS !!En fait, ça donne vraiment l'impression de jouer au vrai Sonic 4, genre il était prévu sur Megadrive mais jamais sorti. Et c'est du pur plaisir. J'avais pas autant kiffé un Sonic depuis... Les excellentes versions 3D de la 3ds.Alors faites-vous plaisir, évitez les spoils, laissez-tomber les let's play qui vont juste vous gâcher les surprises (et il y en a !!). Téléchargez-moi cette bombe et éclatez-vous. Le prix est amplement justifié.Tout comme cet Article useless uniquement justifié par un cri du coeur.