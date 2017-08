Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Tout d’abord, le jeu Splatoon 2, pourtant sorti le 21 juillet, est le jeu le plus vendu, avec 322 000 exemplaires écoulés. Ce chiffre ne prend en compte que les versions physiques.Au niveau des consoles, voici quelques chiffres :03. 3DS : 105 000 consoles vendues02. Ps4 : 217 000 consoles vendues01. Nintendo Switch : 222 000 consoles venduesA noter que contrairement à l’Europe et au Japon, le Bundle Nintendo Switch Splatoon 2 n’est pas sorti…Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/post.php?id=8527418

posted the 08/15/2017 at 06:49 AM by link49