J'avoue, j'ai acheté Sonic Mania juste pour "délirer", et au final... J'ai putain de trop kiffé !Franchement, si cette été, vous avez 20€ à foutre sur un jeu... Choisissez celui-là ^^ ! J'attends encore de voir la durée de vie, mais rien que pour la nostalgie, j'valide :-) !Bon bah, un test de plus à rédiger du coup

Who likes this ?

posted the 08/15/2017 at 01:16 AM by suzukube