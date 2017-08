Commençons par le positif : vous pouvez obtenir le jeu à 10€ en passant par l'eShop Russe. Le jeu est en Français. Pour ce faire, 2 méthodes :- Faire un 2e compte dédié (évidemment choisir région Russie)- Modifier la région de votre compte sur le site Nintendo Account, vous pouvez ensuite le repasser en région France, le jeu fera même partie de votre historique d'achats sur le compte FRCe qui fâche : c'est toujours aussi mauvais qu'un Sonic. Pas plus que les épisodes Megadrive, mais c'était déjà bof : LD mal foutu qui bloque ta progression sans arrêt (cette alternance de phases rapides + pièges absurdes), musiques synthétiques pas forcément agréables pour les oreilles, un gameplay identique aux épisodes Megadrive... Donc pas particulièrement intuitif et agréable.La réalisation est top par contre, 60 fps constant, pixel art de qualité avec une belle DA.Bref pour le moment j'aime pas (j'me suis laissé tenter uniquement en raison du prix et des bonnes critiques). Par contre si vous aimiez à l'époque, vous aimerez.