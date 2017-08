Voici des Informations autour du jeu Uncharted : The Lost Legacy :Tout d’abord, il faudra 44.7 Go pour télécharger le jeu sur votre Ps4. A titre de comparaison, le jeu Uncharted 4 : A Thief’s End pesait 48 Go, mais était sorti sans les patchs pour la Ps4 Pro, contrairement à Uncharted : The Lost Legacy.Micromania vendra le jeu un euro si vous revendez un jeu parmi ceux de cette liste : http://www.micromania.fr/liste-jeux-eligibles-1-uncharted-lost-legacy/ Pour rappel, le jeu sortira le 23 août prochain…Source : http://thisgengaming.com/2017/08/14/uncharted-the-lost-legacy-huge-file-size-revealed-almost-as-big-as-uncharted-4/