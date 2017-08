J'ai proposé au service commercial / résiliation de Free de me faire un geste commercial parce que j'avais vu mieux ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pas dit...J'envisage de profiter de la BBox à 1,99€ surIl y a des frais cachés chez Bouygues, c'est pour ça que je suggérais le geste commercial plutôt que la résiliation à Free, car la différence est de l'ordre de 10€, ramené au coût mensuel sur 24 mois. Et puis, j'ai déjà bénéficié de ce genre de geste commercial chez Free par le passé. J'ai l'expérience d'une entreprise sinon conciliante, au moins courtoise.Je me fais accueillir sèchement par le conseiller. Je la fais courte : "Il n'y a jamais eu de gestes commerciaux chez Free." ("Pauvre merde", aurait-il pu rajouter).Là-dessus je lui dis que ça correspond pas à mon vécu car j'avais fait passer ma facture Freebox Revolution de 37€ à 9,99€, soit quand même 27 euros de moins par mois, il y a 2 ans. De plus, Free fait des promos flash lui aussi.Là je suis sur la défensive, plus que dans l'argument... Je m'en fous d'argumenter j'ai qu'à partir chez Bouygues...Le conseiller insiste que JAMAIS je n'ai bénéficié d'une telle offre. Cay pas possayble, etc.Je lui dis que j'ai toujours les factures donc qu'il peut toujours nier la réalité, ça ne sert à rien. (Franchement, j'hallucine qu'il me parle sur le ton qu'il emploie.)Le mec me réclame la référence client de mon ancien abonnementIl commence une engueulade en sens unique et je subis.Pas de bol, je tape Free 2015 dans Cortana et les factures s'affichent. Je suis organisé comme mec. Je lui donne la référence.Là j'allucine. Le mec me dit "C'était une promo qui a duré 1 mois" - je pige pas ce qu'il veut dire - "Et après vous reveniez à 37 mais il n'y avait pas de promotion le tarif était toujours à 37."-Oui, donc il n'y a jamais eu de promo, les factures affichent 9,99€ mais j'étais quand même à 37€. Parce qu'il n'y a JAMAIS de geste commercial chez Free. Bref. Donc je payais 9,99€ mais en fait je payais 37€ mais en fait je payais 9,99€ mais en fait... BwefPeut-on revenir sur cet ancien abonnement Freebox Revolution ? D'octobre 2012 à octobre 2015, j'ai payé 37€/mois pour la meilleure offre de Free. Bouygues a cassé les prix des box internet avec une offre à 19,99€, au premier semestre 2015. Donc, voyant que les services premium de FB Revolution ne servaient à rien, j'ai décidé de résilier. Je n'ai rien demandé à Free. Ce sont eux qui m'ont demandé pourquoi je partais et qui m'ont proposé spontanément, en octobre 2015, de baisser ma facture pendant 1 an.Au bout d'un an, la condition était que le tarif reviendrait à 37€ par mois. Mais je n'avais aucune obligation rester client, car Free, c'est sans engagement.Si je déménageais avant la période promotionnelle d'un an, je perdais cet avantage temporaire.C'est ce qui est arrivé, j'ai déménagé et j'ai souhaité résilier. Free m'a fait renvoyer le matériel à mes frais, en plus de me facturer les frais de résiliations, en contradiction avec ses pratiques commerciales normales qui consistent à envoyer une étiquette prépayée par mail à coller sur la boîte du matériel.Donc, deux ans plus tard Août, quand je constate que Free n'est pas concurrentiel, j'appelle pour résilier.Je précise qu'il n'est pas question de remettre en cause l'utilité ou la qualité du service, ni de comparer les services. Seul le prix et la connexion ADSL m'intéressent, le reste (décodeur, téléphone...) c'est de la foutaise.Le premier conseiller me passe le service résiliation (enfin). Le type numéro 2 résume la situation et la raison de ma demande : la concurrence sur le prix.Je dis tout de suite que j'ai pas apprécié le ton dédaigneux et inquisiteur et agressif avec lequel j'ai été accueilli jusque-là et que j'espère que ce sera pas pareil avec ce nouveau conseiller.Le mec est poli, il m'explique que non, Free ne fait pas de gestes commerciaux, SAUF la fois où j'avais appelé et qu'il m'avaient fait une offre commerciale exceptionnelle qui ne durait qu'un an.Je lui dis que j'avais eu méga de la chance, parce que j'avais pas conscience de l'existence d'une telle offre à l'époque. (Bref, il peut dire ce qu'il veut, je n'y crois pas à 100%).Ensuite, il compare les offres au niveau des presations de service pour m'expliquer que son prix est équivalent à une offre chez Bouygues qui est plus chère.Je lui dis que cet argument ne me convainc pas parce que ce n'est pas de ma faute si Free n'a rien de plus accessible dans son catalogue.Ensuite, il me dit que comme j'ai résilié avant la fin de la période de promotion la dernière fois, ça servait en gros à rien de faire des gestes commerciaux puisque j'ai refusé de revenir à 37 euros et que j'ai pas été fidèle.Ce que je voudrais demander aux commerciaux c'est : pourquoi vous êtes des sacs à merde parfois ?Pourquoi vous admettez devant les clients que les arguments commerciaux et contractuels sont peu de choses et que finalement la réputation du client compte plus dans la décision de filer une ristourne ou pas ?Je lui réponds que j'ai été contraint de déménager pour raisons professionnelles et je lui fais remarquer que je suis revenu dès que j'ai pris mon nouveau logement, donc son argument de fidélité voilà...De cet échange je retire deux ou trois choses.1) Free conserve les données client des comptes clôturés depuis plus de 12 mois.2) Les conseillers Free lient votre ancien contrat à votre nouveau contrat et regarde cet historique pour évaluer votre "mérite" en tant que client, et suggèrent que derrière les CGV, il y a des clauses morales qui influencent le comportement de Free vis-à-vis de ses clients. Je précise que Free m'a fait réexpédier le matériel à mes frais la dernière fois, tout en affirmant qu'il avait été perdu. Bref, Free n'est pas exempt de mission punitive envers les clients qui les quittent.3) Free préfère, du moins selon ses employés, concéder un manque à gagner de 28€ mensuels sur 12 mois à un client qui paye une facture de 37€, car selon son conseiller, on est plus méritant quand on peut se payer une facture de 37€. Et ce, en dépit de toute logique car toute concession sur le montant d'une facture à 29,99 induirait un manque à gagner nécessairement inférieur pour l'entreprise, sans que soit inutilement déployé un matériel premium comme la Révolution... Bref je ne demandais rien mais j'ai eu une belle démonstration en bullshit.Je crois que je vais me tourner vers Red à 15€ à vie sans engagement...