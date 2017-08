Oui je sais que le titre est nul ...



Voilà mon problème , j'ai encore une ps3 ( mais plus la manette qui va avec ) donc à la place j'utilise ma manette de ps4



Elle marche parfaitement bien sur les jeux ps3 ( j'ai fait Persona 5 avec récemment ) et les jeux ps1 ( comme metal gear solid 1 )



Mais je sais qu'elle n'est pas compatible avec certains jeux ( metal gear solid 2 et 3 par exemple ou encore resonance of fate )



Donc ma question c'est est-ce qu'elle est compatible avec les jeux ps2 ? ( car bizarrement quand je cherche sur internet je trouve rien à ce propos )

Car j'aimerais bien me faire shin megami tensei 3 , qui n'est dispo que sur le store de la ps3 et pas celui de la ps4 , ( en plus c'est un des seuls de la série que j'ai pas encore fait ) mais si c'est pour rester bloquer à l'écran titre ...