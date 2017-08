l'embargo vient de tomber les cartes AMD rx vega on donc put être testé, retourné dans tous les sens et les chiffre son tombé... autant dire qu'avec un an de retard sur la concurrence ce n'est pas vraiment fou.......http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/amd-radeon-rx-vega-64-p40367/test.htmlrx vega 64 : 600 eurosrx vega 56 : 500 eurosen comparaison :La gtx 1070 peut se trouver à 300 - 350 eurosLa gtx 1080 peut se trouver à 450 - 470 eurosDes cartes avec un an de retard qui consomme plus, qui coute plus cher avec des perfs moins niveau rapport qualité prix...