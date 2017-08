ça y est, c'est le jour j, Sonic Mania serait bientôt là, et à moins de 4 heures de la publication des premiers tests, un petit Sondage tous des "Gamekyeurs" si le mot est juste lol est évidemment le bienvenuen fait ars Technica lui a déjà attribué un statut de "must have" on se basant seulement sur la démo, et a même soutenu que si le jeu complet était seulement la démo proposée, elle l'aurait recommandé quand même tellement le jeu est BONdonc