Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Bonne nouvelle pour les propriétaires de Nintendo Switch aujourd'hui, puisque Bandai Namco a promis son soutien total et continu pour la plate-forme. En s'adressant aux investisseurs, la société a déclaré qu'ils envisagent de sortir un certain nombre de jeux non divulgués sur Nintendo Switch, en précisant qu’ils commenceront à en dévoiler à partir du 01 juillet prochain. Pour rappel, Dragon Ball Xenoverse 2 est prévu en fin d’année sur Nintendo Switch, ainsi qu’un jeu de la Saga Tales of, pas encore dévoilé à l’heure actuelle…Source : https://mynintendonews.com/2017/08/14/bandai-namco-promises-steady-and-continuous-nintendo-switch-support/