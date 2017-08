Quand le Comédien, justicier costumé à la solde du gouvernement américain, est retrouvé assassiné en bas de son immeuble, c'est à l'un de ses anciens partenaires de lutte contre le crime, le vigilant Rorschach, de venger son meurtre. Rapidement, son enquête rassemble les héros d'autrefois : le Hibou, aventurier aujourd'hui bedonnant, Ozymandias, l'homme le plus intelligent du monde, et le couple formé par le Spectre Soyeux et Dr Manhattan, être surpuissant au service des États-Unis. Le complot qui les lie ravive souvenirs et tensions, et pourrait bien pousser le monde au bord de l'abîme.

504 pages



Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman, à la poursuite d'un mystérieux assassin aux allures de hibou, et dont la prochaine cible n'est autre que... Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City.

360 pages



La bataille qui couvait depuis des années a enfin commencé : Darkseid contre l'Anti-Monitor ! Poursuivi à travers toutes les dimensions par cette entité cosmique, le tyran d'Apokolips dresse ses troupes les plus acharnées afin de le protéger de ses assauts. C'est une fois de plus à la Ligue de Justice de protéger la Terre de ce malfaisant extraterrestre, mais leurs enveloppes humaines suffiront-elles à affronter des Néo-Dieux ?

496 pages



À l'occasion des 75 ans de Batman, créé par Bob Kane en mai 1939, Urban Comics publie en exclusivité les versions noir & blanc de cinq récits fondateurs du protecteur de Gotham, rendant hommage aux auteurs qui ont bâti la légende. Retrouvez , Batman Amère Victoire de Jeph LOEB & Tim SALE, dans une éditions de luxe, au tirage limité à 3 000 exemplaires et dans un format agrandi.



400 pages

À l'occasion de ses 5 ans, Urban Comics va édité au mois de Novembre une série de Comics à tirage limitées à 2 500 exemplaires chacun. Le tout en VFCes 5 albums anniversaire bénéficieront d'un très grand format cartonné, d'un papier de qualité supérieure, d'un ex-libris et de nombreux contenus inédits.Je vais me prendre WatchmenIl y a une série de livres chez les marchand de journaux avec le n°1 à 2.99€J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Watchmen-dition Anniversaire 5ans 39€ Justice League:la Guerre Darkseid-dition Anniversaire 5ans 39€ Batman:la Cour Deshiboux-dition Anniversaire 5ans 39€ Punk Rock Jesus-dition Anniversaire 5ans 39€ Daytripper-dition Anniversaire 5ans 39€