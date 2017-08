First look

Perdu dans la flopée d'annonces lors de la conférence Xbox lors de cet E3 2017, Unruly Heroes se dote d'un trailer rappelant un certain Rayman…Magic Design est un petit studio français fondé à Montpellier et rejoint par des anciens d'Ubisoft, plus particulièrement de la team Rayman Legends. Leur premier jeu est donc naturellement un plateformer/aventure en 2D orienté multijoueur, et misant autant sur un visuel travaillé que sur l'humour et le fun d'une partie en coop ou en joueur contre joueur dans des arènes. L'aventure sera jouable entièrement en coopération en local, mais le online se limitera aux arènes. Si on en sait encore très peu sur l'histoire, l'univers est inspiré du très populaire roman chinois "Le Voyage en Occident", dont le héros principal est le roi singe. Ce roman a inspiré de nombreuses œuvres, dont un certain Dragon Ball.Le jeu sera compatible 4K sur Xbox One X et PC. Il est également prévu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.