Jeux Video

Pas retenu les noms de chacun (y'a Voez et Severed pour l'essentiel) et même si on reste exclusivement dans l'indé, ça prouve qu'il commence à ne plus y avoir de "tabou" à sortir un jeu non hybride sur une machine hybride.Si la tendance se poursuit, je pense que Level-5 sera le premier "gros" tiers à faire de même pour ses jeux car j'imagine difficilement un Layton ou un Inazuma Eleven à la manette.