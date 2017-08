Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Patrick Söderlund déclare qu’Electronic Arts veut aider Nintendo à développer le parc de Nintendo Switch dans le monde. FIFA 18, de très bonne facture cette année, est un jeu complet, pour la première fois honnête sur une console portable. Mais en même temps, EA doit l'examiner du point de vue des ressources et les chiffres deviennent alors un facteur à prendre en compte. Le but est donc de soutenir la plate-forme, et si FIFA 18 se vend bien, EA continuera de soutenir la console en sortant d’autres jeux. Pour rappel, FIFA 18 sur Nintendo Switch, et sur les autres consoles, sortira le 29 septembre 2017…Source : http://nintendoeverything.com/ea-could-bring-many-more-games-to-switch-if-fifa-18-performs-well/