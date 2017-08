Mes acquisitions JV entre Janvier et mi-Aout.35 jeux en tout avec un peu de tout, et le mini-avis qui va avec:Lâchement abandonné âpres 3 heures de jeu, je sais toujours pas quand je reprendraisBeau et sympa à jouer avec une bonne histoire, mais beaucoup trop redondant et le fait devoir recommencer du début avec les 5 persos pour avoir la fin n’aide pas.Beau, fun avec un bon scenario (et une âme), mais un brin classique dans sa structure.L’un des meilleures FF canonique pour moi malgré sa fin trop rushée.Bon petit shoot them up qui rappellera un peu Sin and Punishment version mecha, plutôt un shmup pop corn pour assurer le spectacle qu’un jeu avec du challenge.Shoot Them Up vertical bien sympa (et ya pas de crédits infinis comme dans les ¾ des shoots aujourd’hui ouf)Une suite dans la continuité du premier opus, avec ses qualités comme ses défauts, mais toujours aussi sympathique. A faire avant tout pour l’univers et avoir le fin mot de l’histoire débuté dans le 2.Quand les créateurs de Valkyrie Profile s’auto-ripoff, pas mauvais mais très redondant. Pas fini et pas sur de le faire un jour alors que j’en suis pas loin.Si Platinum Games, Treasures et From Software avaient fait un Boss Rush, mais non c’est bien français.Remaster d’un jeu SNES, un peu spécial à jouer aujourd’hui a cause du manque de second stick/croix, mais une fois dans le trip c’est cool (mais difficile)Très grandement inspiré des jeux Vanillaware version futuriste, mais en beaucoup moins rébarbatif a mon gout (mais aussi en moins bien animé)L’un de mes jeux indés préférés, rien à redire a part la fin un peu rushée, un excellent jeu d’action/aventure inspiré de Zelda et des Souls.Silent Hill-like en gros pixelart, pas encore faitRogue-like dans lequel on cambriole des maisons, testé vite fait, sympa sans être fouBon petit puzzle/plateformer, mais vraiment trop cours, encore plus quand on sait que les DLC durent aussi longtemps que la campagne principale…l’un des meilleurs rogue-like en ce qui me concerne, univers pirates de l’espace et gameplay alliant gun et grappin au top, à faire absolument si on aime le genre.Episode extrêmement décevant par rapport aux deux précédents, un jeu très plat à tout les niveaux.Quel kiff de refaire Crash, rien d’autre a dire, du plaisir 20 ans après malgré quelques phases de rage dans le premier.Une grosse bombe de Ghost N Goblin-like fait par un seul mec, chapeau.RPG coréen, pas allé bien loin pour le moment donc pas d’avis.pas encore fait (mais Satoshi Urushihara).Gros coup de Coeur de ce debut d’année, un rpg simple et efficace dans un univers neigeux et melancolique, vivement Lost Sphear.Un grand jeu qui déçoit sur certains aspect comme les donjons et cette petite redondance qui apparait au bout d’un moment, mais mon jeu préféré de l’année pour l’heure.l’un des jeux qui a popularisé le jeu video indépendant dans une version remanié avec pleins de bonus, que demander de plus ? Un metroid-like culte à faire.Best Mario Kart ever, mais une ou deux coupes en plus par rapport a la version Wii U n’aurait pas été du luxe.Un simple 1.5, déjà zappé en attendant des Majs conséquentes.A-RPG sympa, mais dont le coté gestion prend un peu trop de place sur le reste.typiquement le genre de D-RPG à faire sur portable et vu que j’ai qu’une PSTV, j’ai zappé au bout de 2 heures pour le moment.Puzzle/Plateformer juste excellent (malgré 2/3 crises de nerfs) à la DA et a l’ Ost sublimes, l’un des must have de la Vita pour moi, en plus d’être très rare dans sa version PAL.Joué 10 heures pour le moment (lâché pour FFXII), faut que je reprenne car c’est vraiment du bon RPG a l’ancienne.Jeu de combat en 2.5D dont la patte rappelle Jet Set Radio (enfin vu les dates de sortie ça serait plutôt l’inverse) avec un ptit rippoff de Chun-li, une curiosité bien cool découvert par hasard.Excellent shoot them up précurseur de Raystorm, la 3D moche en moins.5 euros neuf pour la collection, ça se refuse pas.Otogi 1 et 2 avant que la cote remonte en attendant d’avoir un jour une One (s’ils sont retrocompatible un jour) ou une Xbox Originale.