Voila, à l'approche du Tokyo Game Show qui se déroulera dans un mois et plus.



Quels sont vos attendes niveau jeux-vidéo?



Pour ma part:



Square-Enix:



-Un nouvelle opus de Parasite Eve

- Drakengard 4 ou Nier Légion > Je voudrais qu'ils mettent plus de fric, cette fois grâce à Yoko Taro, SE a renouvelé leur blason après l'échec de FF15 en matière critique.



Namco

-Un nouveau Tales of

- Tales of destiny remasted

- Un nouveau Soul calibur et pas cette purge qu'on a eu...



Eushully Game

Ikusa Mégami remake du 2



Sony

- des nouvelles iP!

- des renaissances de certains séries!







pour le reste un golden sun 4, ça serait sympa et sans doute je veux quelque surprise!