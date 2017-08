Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Lors d'une interview parue dans le magazine EDGE, le chef de ventes et marketing mondial de Sony, Jim Ryan, a déclaré que Nintendo fait tellement de choses perturbatrices et différentes qu'il faut beaucoup de temps pour les comprendre. Il ajoute qu’il est formidable que Nintendo soit de retour avec la Nintendo Switch, et il est agréable de les voir qu’ils font une console qui a du succès. Enfin, Jim Ryan a également indiqué que le retour de Nintendo est une excellente nouvelle pour l'industrie, et ce à tous les niveaux…Source : https://www.gonintendo.com/stories/287504-sony-offers-more-praise-for-nintendo-and-the-switch