Le film d'animations'offre une bande annonce.Nous retrouvons au casting le regretté Adam West dans le rôle de Batman, Burt Ward dans le rôle de Robin et William Shatner dans celui de Two-Face.Le Blu-ray sortira le le 17 octobre aux US.Le film Batman And Harley Quinn sortira dans un beau steelbook, pas d'info pour chez nous

posted the 08/13/2017 at 02:38 PM by leblogdeshacka