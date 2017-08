DICE présentera les batailles spéciales lors de la gamescom 2017, le 21 août prochain, à 18h30. Le studio suédois partagera une bande-annonce et organisera un livestream du mode Starfighter Assault sur la carte Fondor: Imperial Shipyard. Les Héros et leurs vaisseaux emblématiques seront de la partie, tout comme un Imperial Star Destroyer. EA Games indique enfin que cette carte Fondor: Imperial Shipyard sera jouable lors de la bêta, qui aura lieu du 6 au 9 octobre prochain.

posted the 08/13/2017 at 01:41 PM by gat