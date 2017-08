hello Gamekyo!



je sollicite de l'aide si possible, je suis sur TLG et j'ai un souci de latence que je trouve vraiment gênant, donc j'ai cherché un peux voir s'il y a une solution et j'ai vu que c'est un souci sur PS4 pro apparemment, mais je n'ai malheureusement trouvé aucune méthode Claire mais des indices m'ont donné espoir que c'est possible à régler ou améliorer il y aurait peut-être une maj à désinstaller?



Si quelqu'un connais la solution?

je lui serai reconnaissant sinon tant pis je ferai avec...