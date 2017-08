les Succès, Trophées voir même les Hauts Faits, vous en pensez quoi ?

Je ne sais pas si ça été fait vu que je ne suis pas très longtemps sur ce site, mais j'avais envie de partager avec vous cette question qui me turlupine :J'ai découvert ça sur Xbox 360, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne m'en préoccupé pas pas plus que ça, mais au final, j'ai trouvé le concept intéressant, qui rajoute un peu de jouabilité dans un jeu, ou, au contraire, ça finit par me prendre la tête pour obtenir ce fameux Saint Graal.Aujourd'hui, ça m’obsède, à tel point que je délaisse le jeu sur PC pour le faire (ici) sur PS4. J'ai parfois l'impression de perdre mon temps avec ça !J'ai rajouté un sondage, n'hésitez pas à voter et à donner votre avis.