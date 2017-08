Voici des Images autour du jeu Dragon Ball FighterZ :Le site officiel a été mis à jour avec des fiches pour les combattants. On peut y voir des Artworks, des images, et des Statistiques. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine sur Ps4, PC et Xbox One, et une version Nintendo Switch est envisageable…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=245988516&postcount=6669/ et http://dba.bn-ent.net/character/gohan-y.html