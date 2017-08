Qu’espérez-vous pour le prochain opus ?



Voici mes attentes :

La DA de BotW est excellente, de plus les assets déjà présents permettront d’accélérer le dev, façon M’sM. J’aimerais bien quelque chose de plus sombre, une terre plus désolée (moins florissante que BotW), un peu l’ambiance du Dark World de AlttP à laquelle viendrait s'ajouter la folie/désespoir de Majora…Musique plus présente que dans BotW, tout en gardant des bruitages environnementaux, forcément plus orienté « désolation » (pensez au fond sonore de OoT près du Château de Ganondorf).Garder le moteur physique et y ajouter des nouvelles possibilités.Rendre les armes réparables, augmenter la durabilité, permettre un système d’upgrade d’armes (+1,+2,+3…changer leur apparence pour chaque palier de +5 serait cool). Lorsque les armes sont cassées, les rendre inutilisables jusqu’à ce qu’on les répare (objet ou forgeron). Rendre chaque arme unique, fournir différents move set pour chaque arme (2 épées longues pouvant avoir un move set différents). Avoir des armes orientées Force, Dex ect et scaler tout ça avec l'XP.Retour des objets classiques, avec des utilisations nécessaires pour passer certains obstacles et/ou utiliser une méthode alternative grâce au moteur physique mais pas toujours. Faire donc bien la séparation entre les objets classiques et les capacités liées au moteur physique (bien qu’un objet puisse utiliser le moteur physique…). Se remettre des coeurs ou stamina n’est faisable qu’en temps réel (via des raccourcis).Beaucoup plus de variété. Utiliser les ennemis d’une zone comme réelle dissuasion (genre montagne de la mort, one hit kill) pour la progression. Ne plus respawner juste à côté. Avoir des endroits spécifiques sur la map pour le respawn, obligeant à être plus prudent. Respawn des ennemis d'une zone quand on meurt. Dommages plus raisonnables (toujours importants néanmoins), mais plus de dernier ¼ de cœur laissé systématiquement en cas de one hit kill.Mix entre Zelda 1 et Alttp. A savoir des temples labyrinthiques et à thème (intégrés dans l’open world), avec des zones optionnelles à l’intérieur nous permettant d’y revenir. Système de grappe de donjons (3 premiers dans l’ordre que l’on souhaite, le 2ème donjon donnant un objet permettant l’accès au premier donjon de la seconde grappe des 3 suivants, chaque « palier » de donjon ayant des ennemis réellement plus forts). Ne pas nécessairement avoir tous les objets nécessaire à la complétion d'un Donjon mais pouvoir y rentrer quand même, demandant d'y revenir éventuellement avec l'objet adéquat pour le compléter. Donjons optionnels comme les Shrines mais implémentés dans l’OW de manière organique. Récompense différente pour chaque donjon (quart de cœur, quart de stamina, équipement, arme). Cela permet d’éviter le sentiment de connaître déjà la récompense, associé avec les différents move set des armes non destructibles qui rend le loot plus intéressant, et donc favorise l’exploration.Système d'expérience. Garder un système relativement simple, Force, Dextérité, Stamina, Vie, Magie. Retour des bottes secrètes qui s'obtiendraient en dépensant de l'XP et en ayant le niveau d'arme adéquat.