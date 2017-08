Lorsqu'on avance les chiffres de PlayerUnknown's Battlegrounds, on parle de sa communauté de plus de 5 millions de joueurs ou encore son pic d'audience de 500.000 personnes en simultané. Cette fois le studio Bluehole partage quelques données concernant les exploits des participants.



C'est à nos confrères d'IGN que les développeurs ont confié quelques statistiques, récupérées entre le 23 mars et le 19 juillet. Elles nous indiquent notamment que pas moins de 57% des kills à l'arme à feu ont été causés par un fusil d'assaut, la seconde arme la plus populaire (15,6%) étant le fusil à pompe. Sur les 966 millions de morts au total, 703 millions ont été causées par une arme, mais les véhicules sont aussi à l'origine de 147 millions de kills. Quant au frag à distance le plus long, la balle a parcouru pas moins de 6,7 kilomètres. Les joueurs ont déjà parcouru 2,3 milliards de kilomètres ; environ de quoi faire l'aller-retour vers Saturne. Sachez enfin que si vous avez gagné dès votre première partie, vous appartenez à une élite concernant une personne sur 6000.



PlayerUnknown's Battlegrounds est actuellement disponible sur PC et sera publié sur Xbox One à la fin de l'année.