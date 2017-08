J'ai décidé de ressortir ma One il y a 3 jours afin de profiter du HDR sur ma TV 4K sur Forza Horizon 3 et Gears of Wars 4.Après 15 gigas de mises à jour pour Forza, je peux ENFIN lancer le jeu (oui car pourquoi faire simple comme sur PS4 et autoriser le joueur à jouer pendant le téléchargement hein pourquoi?), 1er problème, sauvegardes non reconnues, impossible de jouer autrement qu'en mode hors connexion.Super...Pendant ce temps Gears télécharge sa mise à jour de 20 gigas et des poussières et ayant un débit misérable ça me prend 3 jours pour faire les 2 au final.Ce matin, content d'avoir un peu de temps pour profiter je lance ENFIN Gears... qui me fait un violent retour au dash (bardé de pub, jamais vu une interface aussi lourde et catastrophique à utiliser) avec une jolie nouvelle mise à jour de...wait for it... 32 Gigas (le jeu en fait déjà 91 sur mon DD)!!!Résultat, direction le placard car j'ai vraiment autre chose à faire qu'être dépendant du bon vouloir de ma console pour jouer!Je n'ose même pas imaginer ce que vont donner les patchs sur X vu la taille des données à transférer.Je joue beaucoup sur Switch en ce moment et Nintendo à vraiment tout compris avec une navigation instantanée, un support cartouche plug & play et des mises à jour légères et quasi invisibles (et ça aide d'avoir des jeux non terminés à la pisse).En tout cas Microsoft c'est fini pour moi, il est bien loin le temps de la 1ère XBOX.