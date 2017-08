Le premier a été publié hier dans le cadre de mon article sur mes dernières réceptions, le second vient juste d'être terminé! C'est pas grand chose et j'ai encore du travail à faire sur les finitions et les traits mais j'aime bien mon Ipad Pro 12.9!L'apple Pencil rajoute vraiment quelque chose pour les dessineux comme moi! C'est pas encore parfait mais pour ce prix là, il n'y a guère mieux!