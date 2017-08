Je me refait le 1, car je suis en manque d'un un rpg épique, et franchement Xenoblade 1, même si le jeu est moche, pfff mais il déchire tout, j'en prend plein la tronche, entre l'aventure, l'ost, la mise en scène pfiouu j'ai qu'une hâte que le deux sorteRien que pour ce jeu, l'achat de la switch est obligatoire

posted the 08/11/2017 at 08:05 PM by shincloud