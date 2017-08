Voici une Rumeur autour de la Saga Dead Rising :Le titre ne serait pas développé par Capcom Vancouver. Le développement du jeu aurait débuté en 2015, une fois le jeu Dead Rising 3 fini, mais Capcom l’aurait mis en pause en sortant Dead Rising 4 pour les 10 ans de la Saga. Le jeu se nommerait simplement Dead Rising, mais ne serait pas un reboot. L’action se déroulerait dans une ville universitaire, composée d’un centre-ville, d’un collège et d’un centre-commercial. L’histoire se déroulerait 25 ans après le premier Opus, et vous incarneriez Jack, journaliste pour le journal de l’école. Le jeu serait proche du premier, signant le retour du compte-à-rebours. Les personnages connus de la Saga ne ferait pas leurs retours, mais Franck West serait évoqué. La photographie ferait un retour et permettrait d’interroger certains personnages. Reste plus qu’à attendre une confirmation de Capcom…Source : http://www.gamepur.com/news/27386-dead-rising-5-leaked.html