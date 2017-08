Après vous avoir présenté plusieurs vidéos de gameplay de Mr. Shifty, jeu publié par Tiny Buid, je vous propose ce jour de jeter un œil sur Phantom Trigger, jeu développé par Bread Team et de nouveau publié par Tiny Build. Phantom Trigger est un slasher, gameplay de type Hack'n Slash avec une pointe de RPG et semble offrir des phases de jeu assez nerveuses. C'est ce que l'on peut constater dès le début où j'ai malheureusement trouvé la mort sur la première énigme. Je vous laisse donc découvrir mes 13 premières minutes de jeu intégralement en français.

posted the 08/11/2017 at 04:59 PM by jegeekjeplay