DICE a dévoilé et détaillé les personnages spéciaux, des combattants situés entre le simple soldat et le héros, avec la possibilité de renverser les combats. Les premiers confirmés sont le Flametrooper, le Death Trooper, le Guerrier Wookiee et le Droïde B2 Rocket. Ils ont aussi largement présenté les quatre classes jouables, à savoir Officier, Spécialiste, Soldat Lourd et Commando. Cela nous annonce de bien belles choses pour cette suite, de sortie le 17 novembre sur PS4, Xbox One et PC.

"Vous savez probablement déjà que des héros tels que Yoda, Dark Maul et Rey seront jouables dans Star Wars Battlefront II. Nous espérons que vous avez également jeté un œil aux quatre classes de soldat uniques et personnalisables que vous pourrez diriger en novembre prochain. Vous avez eu un aperçu des batailles spatiales grandioses du mode Assaut des chasseurs, et de la myriade de planètes à découvrir dans cette nouvelle galaxie. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter une autre nouveauté de Star Wars Battlefront II : les personnages spéciaux.



Les personnages spéciaux se distinguent des autres. Ils se situent entre les soldats et les héros : uniques, puissants, ils peuvent tout faire basculer. Les personnages spéciaux peuvent vous faire sortir d'une impasse, bondir par-dessus les lignes adverses pour mener des attaques-surprises et débusquer les unités ennemies avec un torrent de flammes. Ils font partie, avec les véhicules, du nouveau système de renforts qui apportera toujours plus d'enjeu et de suspense aux batailles.



Utilisez les points de bataille que vous avez remportés au combat pour réapparaître avec l'un des nombreux personnages spéciaux issus de l'univers Star Wars. Vous ne bénéficierez peut-être pas de toute la puissance de Han Solo ou de Dark Maul, mais vous surpasserez de loin les simples soldats. Vous continuerez à amasser des points de bataille avec chaque assistance et chaque élimination, ce qui vous permettra d'accéder à plus de véhicules et de héros.



Chaque personnage spécial a ses propres armes et capacités, toutes plus puissantes les unes que les autres. Certains de ces personnages, comme le jumptrooper clone, se propulsent par-dessus leurs adversaires pour les attaquer par-derrière. D'autres, comme le deathtrooper, disposent d'un arsenal mortel, avec des armes comme le spectaculaire imploseur sonique.



Les personnages spéciaux apparaissent de manière cohérente, sur les cartes dont le thème leur correspond. Vous pourrez donc apercevoir des flametroopers du Premier Ordre sur la base Starkiller, mais il est peu probable que vous en rencontriez sur Theed."