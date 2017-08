Comme vous le savez au Japon en été les évents sont organisés en nombre et c'est donc l'occasion de découvrir le tenkaichi budôsai 2017 ainsi que les cardass premium disponibles uniquement a cette occasion.











La resolution of soldier de Gohan futur arrive chez la plupart des revendeurs français son prix est d'environ 30-35 euros et elle est tout simplement magnifique avis aux amateurs.







Prochaine sortie sans date mais qui doit arriver entre fin août début octobre Broly ssj toujours a 30-35 euros.





