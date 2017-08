Aprés Sonic Mania c'est au tour de Battle Chasers: Nightwars, qui sortira en Octobre sur PS4, Switch, One et PC, de montrer son opening animé créé par Powerhouse Animation, responsable de la serie Castlevania sur Netflix.Pour rappel il s'agira d'un RPG.

posted the 08/11/2017 at 12:10 PM by guiguif