le 3 Octobre

Rainbow Six Siège verra bientôt venir une série de figurines Chibi. Perso, j'aurai préféré des figurines à la Assassin's Creed mais bon.Chaque figurine mesure 10cm et Ubisoft propose en exclu la figurine TachankaLes figurines seront disponibleIl y a un promo sur le store Ubi 4 acheté 1 offerte avec toujours les 20% avec un code promo.[MAJ]La box de Etrian Odyssey V: Beyond the MythRas le bol des logos USKJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Six Collection - Chibi Figurine Ash 19.99€ Six Collection - Chibi Figurine Montagne 19.99€ Six Collection - Chibi Figurine Iq 19.99€ Etrian Odyssey V: Beyond the Myth 39.99€