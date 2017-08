Voici une Rumeur concernant le jeu God of War :Tout d’abord, Amazon.com a changé sa date de sorite estimée maintenant au 30 juin 2018. Ceci tombant un samedi, il s’agit donc d’un placeholder. Cependant, certains auraient reçu un mail leur indiquant que le jeu sortirait entre le 05 et 10 juillet prochain. Reste plus qu’à attendre une confirmation, brisant ainsi la tradition du Studio Santa Monica, qui veut que les Opus God of War sortent en mars…Source : http://www.psu.com/news/33732/God-of-War-PS4-release-date-listed-by-Amazon/