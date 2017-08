Dans Resident Evil : Revelations, le joueur doit s'échapper d'un paquebot infesté de créatures atteintes du virus T. Deux modes de jeu sont disponibles dans ce survival-horror orienté action : une campagne solo et un mode Commando coopératif.

posted the 08/10/2017 at 11:30 PM