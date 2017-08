Voici des Images du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Elles sont extraites de la Démo disponible sur l’eshop japonais de la Nintendo Switch. La console n’étant pas zonée, il est possible d’y accéder en créant un compte japonais. Pour rappel, le jeu sortira au Japon le 25 août prochain, et n’a pas encore été annoncé en Occident…Source : https://www.gonintendo.com/stories/287296-monster-hunter-xx-switch-new-promo-video-more-screen/