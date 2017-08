Je ne l'attendais pas et quelle surpriseC'est vraiment un jeu unique par son thème avec une ambiance de folie. Les voix qui sont dans ta tête constatement. Une descente aux enfersUne fraîcheur au milieux de tous ces open WorldAlors oui c'est peut être pas pour tout le monde. Il y a des choses relou, c'est pas très complexes...mais on est tellement pris dedans

Like

Who likes this ?

posted the 08/10/2017 at 11:08 PM by beppop