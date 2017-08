Je vient de lire quelques commentaire au sujet de GT Sport et des micros transaction et mine de rien, la mentalité des joueurs a bien changer.Je comprend même pas qu'on puisse tolérer les DLC et autres micro transactions. il est loin le temps des extensions sur PC qui te rajouter un énorme morceau au jeu d'origine, les jeux finis en temps et en heure et le culte du joueur récompensé.Désormais on te fait tout payer, absolument TOUT. Entre les joueurs puceau de DOA qui achètent costume sur costume, les joueurs tellement accro a leur dope qu'ils acceptent de payer des sommes exorbitante pour débloquer des morceaux de leur jeu et j'en passe. Comment on peut tolérer des pratiques pareille ?Oui aux extensions, non aux DLCOui aux jeux finis, non aux jeux truffés de bugsOui au mérite, a la patience, non aux micro transactions qui ronge le jeu vidéo a petit feuNon, les joueurs aujourd'hui sont plus intéressé par des fucking boite en plastique pour satisfaire leur égo plutôt qu'à trouver des solutions pour maintenir le mode online de leur jeux favoris.Arrêter d’être soumis a vos passions et réveiller vous, on vous prend pour des cons et vous souriez en plusBon ma carrière est foutu sur Gamekyo, bye bye