Attention gros groooooooos clash de cours de récré, kisséleplusfort ???!!! Kissékialaplusgrosse ??!!!!!!!!!!! BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM !!!!!!!Non en fait c'était juste pour clarifier les choses au niveau des ventes de Luffy et Goku via des tweets dequi révèle régulièrement les tirages de mangas. Siest indubitablement le manga le plus vendu au monde, chez nous on est toujours à penser. ET C'EST PAS FAUX ma foi.-Round 1 : Au japon,éclatesans la moindre pitié, c'est indécent :xJapon = Grosso modoVS Grosso modoet ça ...comme le disait si justement le commentateur desur N64.-Round 2 : Mais dans le reste du monde, papydémonte encore et toujours ce bravecomme le disait encore et toujours l'autre de. Reste du monde = Grosso modoVS Grosso modoVoilà voilà, à vous les studios :xAh et donc quand même je rajoute que Round 3 : Mondialement =qui pète la gueule à