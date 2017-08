Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Cette vidéo montre les différences entre les deux versions :On peut voir le travail effectué par Capcom sur ce titre sur Nintendo Switch. Pour rappel, celui-ci sortira au Japon le 25 août prochain, et peut-être un jour en Occident…Source : http://nintendoeverything.com/monster-hunter-xx-switch-vs-3ds-video-comparison/