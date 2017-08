Retro Studios, c'est en quelque sorte le nouveau Rare de Nintendo, un studio avec une empreinte bien à lui, adepte des grosses commissions Nintendo-esques, et abritant une véritable palette de talents du Texas. Mais alors que la nature de leur travail actuel demeure quasi inconnue, il y a quand même quelque points à clarifier sur leur prochain jeu.



UN- Le nouveau jeu de Retro Studios n'est ni Metroid, ni Donkey Kong, mais un jeu de cuisine. Pourquoi ? Parce que quelque mois plus tôt, Retro Studios a mis en ligne sur son compte Twitter une information accompagné d'un gif, prétendant qu'ils travaille sur " quelque chose de délicieux " dès lors, ne serait-ce pas évident que le prochain jeu de Retro soit un jeu de cuisine, mais pourquoi un jeu de cuisine bon dieu ?! Ce sont les seules détails qu'on connait.



https://twitter.com/RetroStudios/status/827187341366263809



DEUX- Quand est-ce qu'il sera présenté, et quand est-ce qu'il sortira sur Nintendo Switch ? L'année prochaine, pardi ! Mais vous y avez pensé ?! 2018 sera l'année parfaite pour enfin présenter le nouveau projet des studios Retro, parce que cette année, marquera les 20 ans du studio ! Cette heureux évenement marquera surement l'occasion d'apercevoir l'avenir du studio, un peu comme Rare dans son temps, quand il s'agissait de célébrer son trentième anniversaire, qui a dégainé une compilation de jeux retros et a annoncé un nouveau jeu par la même occasion !



Bah, voilà la messe est dite !