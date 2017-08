J'ai testé vite fait mon nouvel ipad Pro 12.9 c'est vraiment pas mal niveau qualité/prix par rapport à une Wacom cintiq! Voici le premier dessin que j'ai réalisé sur cette tablette :



Bon voila!ça faisait plitôt longtemps que je n'avais pas fait de post perso sur mon blog (un comble!) c'est chose réparée!En effet aujourd'hui jai eu une grosse receptions de marchandises!Et oui je me suis fait un dernier kiff avant de descendre une semaine à la mer et mon RETOUR AU Japon prévu pour fin septembre (pour une durée encore non définie) si tout va bien!Attentin, il y a de quoi s'occuper!Voiala voila! Ce sera tout pour aujourd'hui!Vous en pensez quoi les amis Gamekyoites?