Voici une Information concernant le jeu Dragon’s Dogma : Dark Arisen :Capcom annonce que le jeu sortira en Europe le 03 octobre prochain. Voici d’ailleurs les jaquettes du jeu :Dragon’s Dogma : Dark Arisen sur ces consoles sera vendus à petit prix, 29.99£ pour être précis. Ce jeu aura un meilleur rendu visuel, et tous les DLC sortis à ce jour. Et pour finir, quelques images :Encore deux mois environ à patienter...Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1418010

posted the 08/10/2017 at 03:56 PM by link49