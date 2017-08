Salut,J'ai beau maté des articles sur le sujet, je ne comprends toujours pas le délire.Si j'ai un port Thunderbolt 3, je peux y brancher un câble USB-C ? Si j'ai un port USB-C, je peux y brancher un câble Thunderbolt 3 ?Dernière question, c'est quoi la différence entre HDMI et DisplayPort (pour le PC) ? Les deux font plus ou moins la même chose mais le dernier a l'ai plus costaud, notamment avec une bande passante de 32Gbit/s contre 18Gbit/s pour HDMI. Donc autant opter pour le DisplayPort ? Ou ça ne sert à rien ?