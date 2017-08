Paragraphe Jv.comDisponible depuis deux jours maintenant, LawBreakers n'a pas réussi à pénétrer le top 100 des jeux les plus joués sur Steam, le jour même de son lancement. Le soir de son lancement, le jeu accueillait à peine 3000 joueurs. Des chiffres ridicules bien entendu,

posted the 08/10/2017 at 02:48 PM by negan