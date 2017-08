Pas besoin de jouer le suspense pour rien : Fallout 4 : Game of the Year Edition est attendu pour le 26 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.Cette réédition du RPG post-apocalyptique paru fin 2015, pour laquelle vous pouvez avoir un aperçu du packaging dans notre galerie ci-dessous contiendra, proposera bien évidemment le jeu original avec toutes ses mises à jour, ainsi que les extensions parues :Nuka WorldVault-Tec WorkshopContraptions WorkshopFar HarborWasteland WorkshopAutomatronEt on peut vous dire qu'il y a de quoi faire dans les Terres Désolées. A noter que le communiqué envoyé par Bethesda ne livre aucun prix et précise qu'il s'agira, chez nous, en boite, d'une exclusivité Micromania...Et aux USA, certaines enseignes vendront des collectors avec le Pip-Boy pour 99,99 dollars, au cas où ça vous intéresse. Mais il n'y en aura pas du tout pour tout le monde.