283H00 de jeu.

La suite prochainement !

Ainsi donc, l'ultime quête en ligne est arrivée a conclusion dernièrement, l'annonce est tombée il y a quelques heures: il n'y en aura plus! De plus l'ultime cadeau mystère autour des "pierres de Méga-évolution" touche à sa fin aussi avec l'ultime distribution que voici via le code:La place est désormais libre pour Pokémon version Ultra-Soleil et Ultra-Lune concernant ces points, marquant le début de la fin de la 7ème génération 1.0 avec les versions ambassadrices. La suite en novembre prochain. De plus, je continue toujours mon défi "Pokédex Chromatique" et pour le coup j'ai très bien avancé en dépassant la trentaine de bestiole! Je suis donc à la moitié du défi que je me suis lancé, une bonne trentaine de Pokémon 7G avec en plus 3 versions "Alola", en voici l'image avec les Pokémon classés dans ma boite par ordre de la 7ème génération.